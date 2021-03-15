Песня о протестах в США стала лучшей по версии «Грэмми»

Композиция «I Can’t Breathe» американской хип-хоп-певицы H.E.R. завоевала награду «Грэмми» в категории «Лучшая песня года».

Композиция исполнительницы отсылает к последним словам афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания в Миннеаполисе в мае 2020 года. После этой по всей стране, а также в ряде других государств начались акции за права темнокожих под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

Номинация входит в «Большую четверку» наряду с «Лучшим новым исполнителем», «Альбомом года» и «Записью года».

Церемония вручения награды, учрежденной Академией звукозаписи США, проходит вечером в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в воскресенье, 14 марта. Премии вручаются за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.

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