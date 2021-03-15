Главный санврач Ляшко заболел COVID после прививки

Виктор Ляшко получил первую дозу вакцины Covishield 2 марта. Говорит, что иммунитет еще не успел выработаться.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко получил положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в понедельник, 15 марта.

По его словам, эффективность вакцины составляет 76% с 22 по 90 дней после прививки, а он сделал вакцинацию только 13 дней назад. И добавил, что уверен – благодаря вакцинации болезнь пройдет легко и быстро.

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