НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
18:00 15 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Главный санврач Ляшко заболел COVID после прививки

Виктор Ляшко получил первую дозу вакцины Covishield 2 марта. Говорит, что иммунитет еще не успел выработаться.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко получил положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в понедельник, 15 марта.

По его словам, эффективность вакцины составляет 76% с 22 по 90 дней после прививки, а он сделал вакцинацию только 13 дней назад. И добавил, что уверен – благодаря вакцинации болезнь пройдет легко и быстро.

»"

Источник:
Тэги: ляшко, вакцина, санврач, covid-19
Loading...

Новости по теме

После COVID-вакцинации можно заболеть, но не тяжело

Вакцинация от коронавируса не дает полной защиты от инфицирования, но течение болезни проходит существенно легче.

Pfizer готовит документы на регистрацию вакцины в Украине – МОЗ

Вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом, пояснил Виктор Ляшко.

Заказанная МОЗ COVID-вакцина эффективна на 78%

Опубликован отчет о клинических испытаниях китайской вакцины от коронавируса CoronaVac в Бразилии.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Илон Маск назначил себя «Технокоролем Tesla»

19:40  Мир

Главный санврач Ляшко заболел COVID после прививки

18:00  Украина

Ватикан отказался благословлять однополые союзы

17:38  Мир

ВСУ передали опытные образцы комплекса Нептун

16:20  Украина

Убийство девочки на Херсонщине: появилось фото подозреваемого

15:51  Украина

В Украине появился новый авиаперевозчик

15:38  Украина

В Украине вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД

14:01  Украина

На вакцинацию записались почти 260 тысяч украинцев

13:30  Украина

Дубинский больше не «Слуга народа»

12:44  Украина

В Раде призывают заблаговременно подготовиться к локдауну

12:39  Украина

Зимние забавы: выбираем атрибуты для игр на свежем воздухе

11:01  Мир

Как получить онлайн кредит без отказа в Украине клиентам с «плохой» кредитной историей?

10:57  Мир

Їздив домовлятися з російським криміналітетом: Миколу Петренка затримали на кордоні з РФ на краденому авто

09:50  Украина

Российский теннисист стал второй ракеткой мира

09:31  Мир

Песня против расизма признана лучшей по версии «Грэмми»

08:08  Мир

Роналду назвал себя лучшим бомбардиром в истории футбола

07:42  Мир

Лех Валенса записал прощальное видеообращение перед операцией на сердце

06:45  Мир

Новости | Слоты