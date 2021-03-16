Японцы сделали съедобные стаканы для пива
Японская пивоваренная компания Asahi Breweries выпустила съедобные стаканы для пива. Чашки могут удерживать жидкость на протяжении часа.
Кружки, которые получили название Mog Cup, производятся совместно с компанией Marushige Confectionery, специализирующейся на изготовлении материалов из съедобных компонентов.
Их производят путем запекания картофельного крахмала при высокой температуре и давлении. Производитель утверждает, что чашки могут удерживать жидкость комнатной температуры на протяжении часа.
«Можно купить чашку со вкусом шоколада или рисового крекера с креветками», – говорится в описании товара.
Стаканы уже продаются в интернет-магазине наборами по десять штук.
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