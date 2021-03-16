Духовное управление мусульман России разрешит верующим прививаться «Спутником V»

Заседание Совета улемов Духовного управления мусульман начнется сегодня. Вопрос о приемлемости вакцинации ранее породил серьезную дискуссию среди мусульман.

Фетву, богословское заключение, о соответствии вакцины нормам ислама и допустимости для использования мусульманами Духовное управление мусульман может принять уже сегодня. Об этом ззаместитель председателя совета улемов Ильдар Аляутдинов сообщил еще месяц назад в ходе круглого стола под названием «Вакцинация от COVID-19 в свете исламских религиозных предписаний».

Аляутдинов отметил, что к мартовскому заседанию этот вопрос уже должен быть решен.

В январе духовные лидеры мусульман направили разработчикам «Спутника V» запрос о составе препарата. По их словам, «поступало много обращений от верующих», обеспокоенных ситуацией, поэтому мусульманские ученые намерены вынести богословское решение о дозволенности вакцин.

В институте имени Гамалеи заверили, что вакцина не содержит никаких запрещенных исламом компонентов.

Ранее Аляутдинов отмечал, что пока мусульмане в целом с осторожностью относятся к новым вакцинам и не торопятся делать прививки.

Вакцинация станет одним из условий для получения разрешения на въезд в Саудовскую Аравия для участия в хадже – ежегодном паломничестве к Мекке. Многие мусульмане в России встретили это решение критикой.

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