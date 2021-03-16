На Пекин обрушилась самая сильная за десятилетие песчаная буря
В понедельник китайская столица покрылась густым смогом – Пекин накрыла сильнейшая песчаная буря за последнее десятилетие.
Песок принес сильный ветер из Монголии.
В результате беспрецедентно выросли показатели загрязненности воздуха – уровень загрязнения в некоторых районах в 160 раз превышает рекомендуемый предел.
Сотни самолетов остались в аэропортах, поскольку небо покрылось апокалиптической пыльной дымкой.
Школам приказали отменить мероприятия на свежем воздухе, а тем, у кого есть респираторные заболевания, посоветовали оставаться в закрытых помещениях. В предыдущие годы Пекин подвергался более регулярным песчаным бурям. Однако мелиоративные проекты в Китае значительно улучшили ситуацию.
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