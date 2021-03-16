Франция вернет свою единственную картину Климта законным наследникам

«Кусты роз под деревьями» было продано за бесценок в августе 1938 года.

Франция вернет картину Густава Климта «Кусты роз под деревьями» законным наследникам Норы Стясны — представительницы известной семьи австрийских евреев. Она была вынуждена продать полотно за бесценок в августе 1938 года. Стясны и ее родственники оказались на грани выживания после аншлюса, пишет BBC.

Нацисты в 1942 году отправили Нору в концлагерь в Польше. Она там умерла через несколько месяцев.

Арт-дилер, который купил «Кусты роз под деревьями», хранил у себя полотно до 60-х. После его смерти картину выставили на аукцион. Франция приобрела ее в 1980 году для музея Орсе.

Министр культуры Франции Розелин Бачело заявила, что возвращение шедевра законным владельцам — знак признания преступлений Холокоста, жертвами которых стали Нора Стясны и ее семья. Бачело назвала картину «свидетелем сломанных жизней».

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