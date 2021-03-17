Месси установил исторический рекорд

Он стал первым в истории футболистом, сумевшим забить 20+ голов за сезон в течение 13 сезонов подряд.

В матче 27-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» принимала «Уэску», замыкающую турнирную таблицу, и одержала крупную победу – 4:1.

Вдохновителем этого успеха на «Ноу Камп» был капитан «блаугранас» Лионель Месси, на счету которого дубль и ассист на Оскара Мингесу.

Для аргентинского нападающего эти мячи стали 20-м и 21-м в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Таким образом, он стал первым в истории игроком, сумевшим забить 20+ голов за сезон в течение 13 сезонов подряд.

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