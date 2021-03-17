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05:48 17 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Турция подтвердила, что не признает Крым российским

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции по поводу седьмой годовщины незаконного референдума в Крыму.

Турция не признает Крым российским и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции по поводу седьмой годовщины незаконного референдума, который Российская Федерация провела в Крыму в 2014 году.

«В этот день семь лет назад Автономная Республика Крым в составе Украины была аннексирована Российской Федерацией путем навязывания результатов нелегитимного референдума. Мы возобновляем наши заверения в непризнании фактической ситуации, которая является нарушением международного права, и подтверждаем свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины» , – говорится в заявлении.

«По этому случаю мы повторно отмечаем важность для нас, наряду с безопасностью и благосостоянием, также и сохранения культурной идентичности коренного народа Крыма – крымских татар», – заявил турецкий МИД, отметив, что будет внимательно следить за событиями в Крыму.

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Тэги: Турция, аннексия Крыма
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