В ОП разрабатывают меры стимулирования экономики

Новые меры поддержки экономики разрабатывают на основании уже введенных в коронакризисный год.

Власти Украины разрабатывают новый пакет мер для стимулирования экономики в 2021-2022 годах. Об этом заявила замглавы Офиса президента Юлия Свириденко на форуме Украина 30. Малый и средний бизнес и государство в среду, 17 марта.

«Прошлый год был сверхсложным для всего мира, и Украина не стала исключением. Сильнее пандемия поразила сферу услуг. Например, добавленная стоимость в гостиничном бизнесе сократились на 30%, а промышленное производство в Украине упало на 5,2%. Но общие показатели говорят, что мы прошли испытания 2020 годом успешно», – сказала Свириденко.

По ее словам, этому способствовало и фискальное стимулирование, и монетарная политика, и ряд правительственных решений, а также активная позиция самих представителей малого, среднего и микробизнеса. Как результат, ВВП Украины, несмотря на пессимистические ожидания падения на 8%, уменьшился на 4,2%.

Свириденко говорит, что благодаря программе о компенсации работодателям 2/3 зарплаты наемных работников удалось сохранить 365 тысяч рабочих мест. Также были введены программы поддержка физическим лицам – предпринимателям, у которых есть дети до 10 лет. Кроме того, 500 тысяч человек получили 8 тысяч грн материальной помощи.

Особо она отметила программу Доступных кредитов 5-7-9, по которой уже выдали более 10 тысяч кредитов на 25,5 млрд грн. «В этом году мы имеем возможность для расширения этой программы, и, конечно, мы будем фокусироваться в первую очередь на тех, кто имеет наименьший доступ к кредитным ресурсам. Именно на микробизнеса и микропредпринимательства», – отметила Свириденко.

Как заявляет замглавы ОП, все эти меры позволили замедлить рост безработицы до 10% против среднего показателя в 8%.

На основании этих же мер разрабатывается новый пакет стимулирования экономики на 2021-2022 годы.

«Мы усовершенствуем программу дешевого кредитования 5-7-9. Также мы модифицируем программу помощи по частичной безработице и сфокусируем ее прежде всего на так называемой красной зоне. И в тех КВЭД, которые больше всего пострадали от введения карантинных мероприятий. Мы продолжаем поддерживать IT-развитие. И ожидаем, что IT-сектор будет генерировать 10% ВВП», – сказала Свириденко.

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