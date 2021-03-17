КСУ отложил заседание по Тупицкому – СМИ
Судьи должны были рассмотреть вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности Тупицкого и его заместителя.
Специальное заседание Конституционного суда перенесли, поскольку не смогли договориться его повестку. Об этом в среду, 17 марта, сообщает Укринформ со ссылкой на источник в суде.
На заседании должны были рассмотреть вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности главы КСУ Александра Тупицкого и его заместителя Сергея Головатого.
«Судьи ничего не решили. Не смогли утвердить повестку дня », – сказал собеседник агентства.
Новой даты заседания пока нет.
В то же время, Интерфакс-Украина сообщает, что спецзаседание сорвано из-за недопуска Тупицкого работниками Управления госохраны
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