Испания узаконила эвтаназию
В парламенте 202 из 350 депутатов поддержали законопроект. Теперь Испания станет восьмым государством в мире, разрешившим эту процедуру.
«Сегодня важный день: мы движемся к признанию прав человека. Мы движемся к более гуманному и справедливому обществу», – заявила депутатам министр здравоохранения Каролина Дариас.
Указано, что право граждан на эвтаназию может быть реализовано по их просьбе вследствие «страданий из-за неизлечимой болезни или хронического состояния, которое человек испытывает как неприемлемое и которое невозможно смягчить любым другим способом».
Воспользоваться таким правом могут совершеннолетние жители страны, имеющие, в том числе, вид на жительство.
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