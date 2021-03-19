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00:45 19 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Испания узаконила эвтаназию

В парламенте 202 из 350 депутатов поддержали законопроект. Теперь Испания станет восьмым государством в мире, разрешившим эту процедуру.

«Сегодня важный день: мы движемся к признанию прав человека. Мы движемся к более гуманному и справедливому обществу», – заявила депутатам министр здравоохранения Каролина Дариас.

Отмечается, что закон вступит в силу через три месяца. До того времени по регионам должны быть созданы комитеты, которые займутся рассмотрением запросов на соответствующую процедуру.

Указано, что право граждан на эвтаназию может быть реализовано по их просьбе вследствие «страданий из-за неизлечимой болезни или хронического состояния, которое человек испытывает как неприемлемое и которое невозможно смягчить любым другим способом».

Воспользоваться таким правом могут совершеннолетние жители страны, имеющие, в том числе, вид на жительство.

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Тэги: Испания, эвтаназия
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