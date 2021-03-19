Нардеп рассказала, что рассмотрят на СНБО

На сегодняшнем заседании обсудят пандемию и возможные карантинные ограничения, говорит нардеп.

На заседании СНБО в пятницу, 19 марта, рассмотрят ситуацию с пандемией коронавируса.Об этом заявила нардеп от Голоса Юлия Клименко в эфире канала Украина 24.

«Ходят слухи, если так можно сказать, потому что официально еще не говорили, о том, что будут обсуждать именно опасность третьей волны, что делать с третьей волной коронавируса. Потому что у нас во многих областях переполнены больницы, и уже разворачиваются мобильные госпитали. И не только больницы, извините, уже переполнены и морги», – сказала она.

По словам Клименко, на СНБО должны обсудить, какие ограничительные меры вводить.

«Поэтому вопрос в том, как быть дальше – будет национальный локдаун, или областные, региональные. На данный момент, как я понимаю, решение не принято, и это будет обсуждаться на СНБО», – отметила нардеп.

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