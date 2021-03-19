Степанов: Переходим ко второму этапу вакцинации

Со следующей недели начнут вакцинацию семейных врачей. Первый этап завершили менее чем за месяц.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил о переходе ко второму этапу вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 19 марта.

«Менее чем за месяц мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинация семейных врачей. В настоящее время в Украине провакцинированы 92,713 тыс. человек»,- сказал он.

Он отметил, что на вакцинацию уже записались 290 тысяч человек.

Министр добавил, что ожидаются следующие поставки вакцин.

«В ближайшем времени мы получим дополнительные партии вакцин: 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca ожидают отправки из Индии, мы только ожидаем разрешения правительства этой страны. Ожидаем также поставки вакцины CoronaVac производителя Sinovac. 18 марта в ходе встречи с руководством ЮНИСЕФ в Украине меня заверили, что к концу марта – началу апреля в рамках глобальной программы COVAX мы получим партию из 570 тыс. доз от AstraZeneca, а к концу мая – еще 1,1-1,2 млн доз, кроме того, вакцины компании Pfizer. Мы также ожидаем поставку 10 млн доз вакцины Novavax и индийской разработки от Bharat Biotech», – добавил Степанов.