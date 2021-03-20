Премьер-министры Франции и Великобритании сделали прививки вакциной AstraZeneca
Страны Европы начали восстанавливать вакцинацию AstraZeneca после того, как EMA признало ее «безопасной и эффективной».
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил первую дозу вакцины от коронавируса производства AstraZeneca.
Об этом он сообщил в Twitter.
Такой шаг имеет целью успокоить общественность и заверить людей в безопасности и эффективности вакцины.
56-летний Джонсон призвал других людей делать прививки против COVID-19, ссылаясь на данные независимого британского регулятора, которые свидетельствуют, что преимущества прививки вакциной AstraZeneca значительно превышают риски.
«Сделайте укол, когда вас попросят это сделать. Это хорошо для вас, это хорошо для вашей семьи и это замечательная вещь для всей страны», – написал он.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс публично сделал прививку против коронавируса COVID-19 первой дозой вакцины AstraZeneca.
Как пишут местные СМИ, процедура прошла в военном госпитале, как только во Франции восстановили вакцинацию AstraZeneca, но лишь людей старше 55 лет.
Накануне Кастекс заявил, что вакцинируется именно этой вакциной.
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