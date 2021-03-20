Из Белого дома уволили сотрудников, употреблявших марихуану

Нова админстрация президента США обещала не наказывать сотрудников за употребление марихуаны в прошлом, но нескольких человек уволили.

Из Белого дома уволили пять сотрудников из-за употребления марихуаны. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу.

«Несколько недель назад мы объявили, что Белый дом работал со службой безопасности над обновлением политики, чтобы гарантировать, что употребление марихуаны в прошлом не будет автоматически лишать сотрудников возможности служить в Белом доме…В результате будет служить больше людей, которые раньше не могли, с таким же уровнем употребления наркотиков за последнее время. Суть в следующем: из сотен нанятых людей только пять человек, которые начали работать в Белом доме, больше не работают в результате этой политики», – написала Псаки в Twitter.

При этом еще несколько человек, употреблявших каннабис, работают удаленно, пока проходят проверку пригодности.

Такое заявление Псаки сделала вскоре после сообщения The Daily Beast о том, что «десятки молодых сотрудников Белого дома были временно отстранены от работы, от них потребовали уволиться или же перевели на удаленную работу» после признания в том, что в прошлом они употребляли марихуану.

Как отмечает издание, при приеме на работу в Белый дом кандидаты заполняют специальную анкету, в которой, в частности, им задается вопрос об употреблении в прошлом марихуаны. Затем сотрудники ФБР могут проверить, насколько честным был ответ, в том числе опросив членов семьи и друзей соискателя вакансии. Несоответствие между ответом и полученными впоследствии данными о человеке может послужить причиной отказа. При этом Белый дом не поясняет самим кандидатам на должности, какие именно критерии в отношении употребления марихуаны существуют при приеме на работу. Сами уволенны утверждают, что при приеме на работу им было сказано, что в новой администрации на употребление в прошлом марихуаны будут закрывать глаза, однако уже после того, как они заняли вакансии, им позвонили и потребовали уволиться. Речь шла, в частности, о сотрудниках, проживавших ранее в штатах, где марихуана легализована.

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