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06:15 21 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей

Правительство Японии решило, что не сможет провести игры безопасно в условиях пандемии коронавируса.

Решение, о котором ранее сообщалось со ссылкой на источники, теперь официальное, пишет Reuters со ссылкой на директора оргкомитета Олимпиады Тосиро Муто.

«Людям, которые тем или иным образом задействованы на Олимпиаде, может быть разрешен въезд в страну, тогда как обычным зрителям – нет», – сказал Муто на пресс-конференции в субботу.

Япония пообещала вернуть деньги за 600 тысяч билетов на Олимпийские игры и 300 тысяч билетов на Паралимпиаду, но не будет компенсировать стоимость забронированных номеров в отелях.

Олимпийские игры пройдут 23 июля – 8 августа, а Паралимпийские игры – 24 августа – 5 сентября.

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Тэги: Олимпиада в Токио
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