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03:32 22 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На востоке Австралии сильнейшее за полвека наводнение

Проливные дожди на восточном побережье Австралии привели к сильнейшему за последние полвека наводнению в ряде районов страны.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс (наиболее густонаселенный штат Австралии с населением 8 миллионов человек) Глэдис Береджиклян заявила, что ситуация оказалась хуже, чем ожидалось изначально.

«Вчера мы надеялись, что такое случается только раз в 20 лет, а теперь все выглядит как событие, которое происходит один раз в 50 лет», – сказала она на телевизионном брифинге.

Людям в некоторых районах северо-запада Сиднея рекомендовали покинуть свои дома посреди ночи, поскольку потоки воды вызвали массовые разрушения.

Свои дома покинули почти четыре тысячи человек, около 1 тысяч попросили помощи для эвакуации.

На кадрах из телерепортажей и социальных сетей видно, как быстрая масса воды разрушает дома, дороги, ломает деревья и повреждает дорожную инфраструктуру. Аварийные службы оценивают общее количество поврежденных домов в сотнях.

Несколько крупных дорог по всему штату закрыты, многие школы отменили занятия в понедельник.

Метеорологи сообщили, что ливень будет продолжаться еще несколько дней. Аварийные бригады зафиксировали около 6 тыс. вызовов с просьбой о помощи, в том числе почти 700 прямых призывов к спасению.

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Тэги: Австралия, наводнение
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