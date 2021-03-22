На востоке Австралии сильнейшее за полвека наводнение
Проливные дожди на восточном побережье Австралии привели к сильнейшему за последние полвека наводнению в ряде районов страны.
Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс (наиболее густонаселенный штат Австралии с населением 8 миллионов человек) Глэдис Береджиклян заявила, что ситуация оказалась хуже, чем ожидалось изначально.
«Вчера мы надеялись, что такое случается только раз в 20 лет, а теперь все выглядит как событие, которое происходит один раз в 50 лет», – сказала она на телевизионном брифинге.
Людям в некоторых районах северо-запада Сиднея рекомендовали покинуть свои дома посреди ночи, поскольку потоки воды вызвали массовые разрушения.
Свои дома покинули почти четыре тысячи человек, около 1 тысяч попросили помощи для эвакуации.
На кадрах из телерепортажей и социальных сетей видно, как быстрая масса воды разрушает дома, дороги, ломает деревья и повреждает дорожную инфраструктуру. Аварийные службы оценивают общее количество поврежденных домов в сотнях.
Несколько крупных дорог по всему штату закрыты, многие школы отменили занятия в понедельник.
Метеорологи сообщили, что ливень будет продолжаться еще несколько дней. Аварийные бригады зафиксировали около 6 тыс. вызовов с просьбой о помощи, в том числе почти 700 прямых призывов к спасению.
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