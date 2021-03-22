В ОП обсудили рост заболеваемости COVID-19
На сегодня коронавирусом болеют свыше 263 тысяч украинцев. Из 63 тысяч коек с подведенным кислородом заполнены 39 тысяч.
Ускорение процесса вакцинации от коронавируса и поддержку бизнеса в «красных» зонах обсудили на селекторном совещании у президента Украины Владимира Зеленского. Больше всего COVID-заболевших зафиксировано в Киеве, Винницкой и Ивано-Франковской областях, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Во время совещания глава правительства Денис Шмыгаль озвучил общее количество заразившихся коронавирусом на сегодня в стране – более 263 тысяч украинцев.
«Из 63 тысяч коек с подведенным кислородом заполнены 39 тысяч. В интенсивной терапии заняты 2 652 койки из 4 909″, – отметил премьер.
Шмыгаль добавил, что на совещании с министрами обговорил механизм совместной с органами местного самоуправления поддержки бизнеса и людей в «красных» зонах.
Зеленский сообщил, что в ближайшее время намерен подписать принятый парламентом 19 марта закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия после COVID-прививки. После этого будет создан специальный компенсационный фонд.
Также глава государства поручил министру здравоохранения Максиму Степанову внести изменения в план вакцинации, которые позволят быстрее иммунизировать украинцев, которые уже записались на прививку через портал Дія.
«Также правительство работает над тем, чтобы как можно быстрее получить обещанные вакцины от COVID-19. Сейчас договоренности есть не только в рамках программы COVAX, но и по вакцинам Covishield, Sinovac, Pfizer», – говорится в сообщении
Отмечается, что, по словам главнокомандующего ВСУ
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