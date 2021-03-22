В ОП обсудили рост заболеваемости COVID-19

На сегодня коронавирусом болеют свыше 263 тысяч украинцев. Из 63 тысяч коек с подведенным кислородом заполнены 39 тысяч.

Ускорение процесса вакцинации от коронавируса и поддержку бизнеса в «красных» зонах обсудили на селекторном совещании у президента Украины Владимира Зеленского. Больше всего COVID-заболевших зафиксировано в Киеве, Винницкой и Ивано-Франковской областях, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время совещания глава правительства Денис Шмыгаль озвучил общее количество заразившихся коронавирусом на сегодня в стране – более 263 тысяч украинцев.

«Из 63 тысяч коек с подведенным кислородом заполнены 39 тысяч. В интенсивной терапии заняты 2 652 койки из 4 909″, – отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что на совещании с министрами обговорил механизм совместной с органами местного самоуправления поддержки бизнеса и людей в «красных» зонах.

Зеленский сообщил, что в ближайшее время намерен подписать принятый парламентом 19 марта закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия после COVID-прививки. После этого будет создан специальный компенсационный фонд.

Также глава государства поручил министру здравоохранения Максиму Степанову внести изменения в план вакцинации, которые позволят быстрее иммунизировать украинцев, которые уже записались на прививку через портал Дія.

«Также правительство работает над тем, чтобы как можно быстрее получить обещанные вакцины от COVID-19. Сейчас договоренности есть не только в рамках программы COVAX, но и по вакцинам Covishield, Sinovac, Pfizer», – говорится в сообщении

Отмечается, что, по словам главнокомандующего ВСУ

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