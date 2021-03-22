Стало известно, когда Путин получит COVID-прививку

Российский президент планирует завтра получить первую дозу вакцины от коронавируса. Ранее в Кремле говорили, что путин ждет своей очереди.

Президент России Владимир Путин намерен привиться от коронавируса 23 марта.

«Вакцинация – это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это (прививку) завтра», – сказал он на совещании в понедельник, 22 марта.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путин сделает прививку одной из трех российских вакцин. Он отметил, что вакцинация Путина от коронавируса не будет публичным мероприятием.

Также Путин заявил, что ситуацию с распространением коронавируса в России удалось стабилизировать.

«Ваши усилия, эффективная деятельность наших научно-исследовательских учреждений, всей отечественной системы здравоохранения позволили нам стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, защитить жизнь и здоровье миллионов наших граждан», – сказал он.

Путин назвал количество полностью привитых россиян. «В целом по России прививки первым компонентом уже сделали 6,3 млн человек, из них 4,3 млн граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины», – сказал он.

Он добавил, что у РФ есть все ресурсы для производства антиков

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