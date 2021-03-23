Почему мощная вытяжка на кухне — не всегда хорошо: 3 момента
Мощь внушает доверие, против нее не попрешь. Конечно же, мощная вытяжка быстро вытянет запахи пищи, гари и дыма.
Мощь внушает доверие, против нее не попрешь. Конечно же, мощная вытяжка быстро вытянет запахи пищи, гари и дыма. Но не будет ли она в ущерб нашему кошельку, нагрузкой на электросеть и другим аспектам? Разберемся.
Мощная кухонная вытяжка — вред или польза?
Скорость очистки воздуха действительно напрямую зависит от мощности прибора. Не ошибетесь, если выберете агрегат с учетом объема помещения в котором он будет установлен, а не по внешнему виду и производительности. Другое дело, если маленькое помещение и в нем установлена мощная вытяжка для кухни — что из этого получится? Последствия очевидны:
- Вытяжка будет отводить воздух из кухни, ванной и туалета
Сильные потоки задувают не только воздух из кухоньки, но и из вентиляционных отверстий в туалетных и ванных комнатах. Могут появляться запахи.
- Гарь и ароматы пищи будут ощущаться соседями
В старых зданиях вентиляционные каналы не рассчитаны на установку вытяжек, у них низкая пропускная способность. Поэтому отводимые продукты могут идти не только в верх по трубопроводу, но и вниз. Откуда они будут попадать через вентиляционные отверстия в помещения, не оборудованные обратным клапаном. Не всем соседям понравится, что чужой дым и гарь идет в их жилье.
- Мощная вытяжка шумит и вибрирует
Чем выше мощность, тем громче работает устройство. Особенно это ощущается, если прибор установлен в систему с низкой пропускной способностью воздуха. Периодически шум может сопровождаться вибрациями.
Как видите, эти три фактора показывают насколько важно правильно определить мощность для конкретного помещения. Устройства с высокой производительностью станут прекрасным решением для больших кухонь, в которых установлены приточные вентиляционные системы. А также для вариантов — когда специфика монтажа способствует значительным потерям мощности.
Выбор вытяжки — что важно учесть помимо мощности
Три составляющих создают оптимальный тандем для умеренной тяги устройства. Выбор за пользователем.
Тип вытяжки
- Рециркуляционная очищает воздух, гоняя по кругу — из помещения в вентиляцию и обратно.
- Проточная отводит потоки по трубопроводу в центральную вентиляцию.
Используемые фильтры
- Многоразовые выполняют грубую очистку.
- Одноразовые (сменные) производят тонкую очистку воздуха.
Тип вытяжки
- Подвесные размещаются на нижней части подвесной мебели. Отличаются невысокой стоимостью, правда производительность у них низковата.
- Каминные или купольные крепятся к вертикальной поверхности. К достоинствам можно отнести широкий ценовой диапазон, разнообразие дизайнерских решений и вариантов мощности.
- Полновстраиваемые врезаются в кухонную мебель. Не бросаются в глаза, но монтаж требует определенных навыков.
- Телескопические скрыты в мебели и выдвигаются только при использовании. Они незаметны в интерьере, но стоят дороже классических вариантов.
- Т- образные — прекрасный вариант для кухни с кухонным островом. Монтируются на потолок. Выглядят стильно. Правда, затраты на установку возрастают, поскольку приходится прокладывать трубопровод до вентиляционного отверстия. Да и выбирая устройство, нужно заложить запас мощности на транспортировочные потери.
Прочие параметры во многом зависят от индивидуальных предпочтений. Если есть сомнения в правильности выбора, стоит изучать отзывы о той или иной модели и задать вопросы консультантам в магазине.
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