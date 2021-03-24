Тайсон отказался от реванша с Холифилдом

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон отказался от 25 млн долларов за завершение трилогии с экс-чемпионом мира Эвандером Холифилдом.

Бой легендарных ветеранов хотели провести 29 мая на стадионе Hard Rock в Майами.

Как сообщил менеджер Холифилда Крис Лоуренс, после интенсивных трехмесячных переговоров сторона Тайсона решила отказаться от поединка без объяснения причин.

«Казалось, что сделка уже заключена. Однако все быстро развалилось, когда люди Тайсона отклонили все наши предложения. Мы вели переговоры добросовестно и, похоже, зря потратили время», – цитирует Лоуренса портал MMA Fighting.

58-летнего Холифилда воодушевил камбэк 54-летнего Тайсона, который в ноябре 2020 года в Лос-Анджелесе провел выставочный бой с другим ветераном бокса – 51-летним Роем Джонсом-младшим. В одном из недавних интервью Тайсон упомянул, что все еще заинтересован в реванше с Эвандером, и тот зимой вызвал его на поединок.

Холифилд и Тайсон в период с 1996 по 1997 год провели два боя, в обоих победу одержал Эвандер. Первый завершился нокаутом в 11-м раунде, а реванш был прерван после того, как Майк в клинче откусил сопернику кусочек уха. Тайсона тогда дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов.

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