Зеленский ввел в действие решение СНБО о Мотор Сич
Ранее Совет нацбезопасности принял решение о возвращении предприятия в госсобственность.
Президент Владимир Зеленский 23 марта ввел в действие решение СНБО от 11 марта о возврате предприятия Мотор Сич в собственность государства. Об этом говорится в указе №108 / 2021.
Данным решением вступило в силу решение СНБО О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей.
Напомним, ранее глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил о планах парламента рассмотреть законопроект о национализации Мотор Сичи.
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