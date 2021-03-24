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15:30 24 Марта 2021 Просмотров 123   КомментариевКомментарии

Зеленский ввел в действие решение СНБО о Мотор Сич

Ранее Совет нацбезопасности принял решение о возвращении предприятия в госсобственность.

Президент Владимир Зеленский 23 марта ввел в действие решение СНБО от 11 марта о возврате предприятия Мотор Сич в собственность государства. Об этом говорится в указе №108 / 2021.

Данным решением вступило в силу решение СНБО О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей.

Напомним, ранее глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил о планах парламента рассмотреть законопроект о национализации Мотор Сичи.

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Тэги: снбо, зеленский, Мотор Сич, ОП
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