Арестованного в Крыму журналиста Есипенко могли пытать током

Владислав Есипенко был задержан 10 марта российскими спецслужбами на трассе Симферополь – Алушта и обвинён в незаконном изготовлении взрывных устройств.

Арестованного в аннексированном Россией Крыму внештатного корреспондента редакции «Крым.Реалии» Владислава Есипенко сотрудники ФСБ России два дня пытали электричеством, чтобы получить признательные показания. Об этом написал на своей странице в фейсбуке главный редактор издания «Ґрати» Антон Наумлюк.

«Надевали на голову что-то, подключали ток и постепенно увеличивали, когда он привыкал. Таким образом у него получили первые признательные показания, которые потом еще и записали в интервью на «Крым24″, – рассказал журналист.

По его словам, информация о пытках Есипенко стала известна от источника в СИЗО, который говорил с арестованным журналистом.

После публикации этих показаний Есипенко отказался отвечать на вопросы следствия, ссылаясь на 51 статью Конституции России, которая позволяет не свидетельствовать против себя и близких. По словам задержанного, сейчас на него оказывают только психологическое давление, сообщают «Грати».

«Крым.Реалии» не располагают подтверждением этой информации из других источников.

Владислав Есипенко был задержан 10 марта российскими спецслужбами на трассе Симферополь – Алушта и обвинён в незаконном изготовлении взрывных устройств. ФСБ утверждает, что Есипенко занимался сбором материалов интересах спецслужб Украины , в частности, фото- и видеосъёмкой объектов массового пребывания людей на территории Крыма. По предъявленной статье журналисту грозит до шести лет лишения свободы.

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