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16:30 24 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Крыму дали оценку ущерба от водной блокады

В Крыму уже насчитали ущерба от прекращения подачи воды Украиной на полтора триллиона рублей.

Так называемые власти Крыма оценивают ущерб от водной блокады полуострова в 1,5 триллиона рублей. Такую предварительную оценку в среду, 24 марта, озвучил «заместитель спикера парламента» Крыма Ефим Фикс, сообщает РИА Новости.

«Уже в приближении – 1 триллион 476 миллиардов рублей нанесенный ущерб экономике, социальной инфраструктуре и гражданам Крыма действиями украинской стороны», – заявил он, отметив, что это предварительная сумма ущерба, оценочная комиссия продолжает работу.

Также отмечается, что иск о водной блокаде планируется подать в российский суд в первом полугодии 2021 года.

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Тэги: суд, крым, ущерб, водная блокада
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