Тарифы не электроэнергию менять не будут
Цена на электроэнергию для населения останется на уровне 1,68 грн за кВт-ч — решение Кабмина
Кабинет Министров на сегодняшнем заседании, 24 марта, принял решение сохранить тариф на электроэнергию для населения на действующем уровне 1,68 грн/кВт-ч.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.
«Государственная компания Энергоатом продолжит поставлять электроэнергию для людей по льготной цене. В то же время мы позволили Энергоатому полноценно работать на рынке, что даст компании возможность получать необходимые средства для ремонтов, модернизации и безопасного функционирования наших атомных электростанций», — написал он.
В конце декабря прошлого года Кабмин отменил льготный тариф на первый 100 кВт электроэнергии в размере 0,9 грн/кВт-ч, установив единую цену в размере 1,68 грн/кВт-ч.
Новости по теме
Запись на бесплатную COVID-прививку поможет украинцам получить паспорт вакцинации.
Правительство утвердило Национальную экономическую стратегию до 2030 года.
В документе обнародованы соглашения и вопросы, которые обсуждались во время встречи Жозепа Борреля и Дениса Шмыгаля в ходе Совета ассоциации Украины и Евросоюза.