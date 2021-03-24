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17:53 24 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Тарифы не электроэнергию менять не будут

Цена на электроэнергию для населения останется на уровне 1,68 грн за кВт-ч — решение Кабмина

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании, 24 марта, принял решение сохранить тариф на электроэнергию для населения на действующем уровне 1,68 грн/кВт-ч.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

«Государственная компания Энергоатом продолжит поставлять электроэнергию для людей по льготной цене. В то же время мы позволили Энергоатому полноценно работать на рынке, что даст компании возможность получать необходимые средства для ремонтов, модернизации и безопасного функционирования наших атомных электростанций», — написал он.

В конце декабря прошлого года Кабмин отменил льготный тариф на первый 100 кВт электроэнергии в размере 0,9 грн/кВт-ч, установив единую цену в размере 1,68 грн/кВт-ч.

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Тэги: денис шмыгаль, Тарифы не электроэнергию
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