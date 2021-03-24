Картину Бэнкси о медсестре-супергероине продали за рекордную сумму

Работу уличного художника Бэнкси под названием «Game Changer» продали на аукционе Christieʼs за 16,758 миллиона фунтов стерлингов.

Как отмечает CNN, стоимость работы «Game Changer» стала рекордной для произведений Бэнкси. Предыдущий рекорд установили в 2019 году, когда работу художника «Devolved Parliament» («Переданный Парламент») продали на аукционе Sothebyʼs за 9,9 миллиона фунтов.

Бэнкси написал картину в мае 2020 года, во время локдауна из-за первой волны коронавируса, и подарил ее больнице в городе Саутгемптон. Картина сопровождалась запиской со словами благодарности медицинским работникам. Несколько месяцев — до продажи с аукциона — картина висела в самой больнице.

Эстимейт работы составлял 2,5-3,5 миллиона. Все вырученные деньги пойдут на помощь благотворительным организациям и больницам.

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