В МОЗ рассказали о зафиксированных побочных реакциях от прививки

Все 590 случаев зафиксированных случаев побочных реакций были легкими или лишь подтверждали действие вакцины, заявили в Минздраве.

В Украине за месяц вакцинации зафиксировано почти 590 побочных реакций на вакцинацию, три из них требовали медицинского наблюдения. Об этом в ходе брифинга в четверг, 25 марта, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.

«В настоящее время зафиксировано 587 легких случаев побочных реакций на вакцинацию – головная боль, временное повышение температуры и усталость. Это предусмотренные реакции, которые только подтверждают, что вакцина работает. Также зафиксировано три случая, когда пациентам, получившим вакцину, необходимо было временное наблюдение врачей», – сказал он.

Замминистра добавил, что вакцинированные пациенты, которые после прививки чувствуют ухудшение самочувствия, должны обязательно обращаться к своему семейному врачу или в учреждение, в котором получили прививку.

Он также добавил, что летальный случай в Одесской области будет расследован в соответствии с протоколами Минздрава.

Иващенко подчеркнул, что преимущества использования вакцины AstraZeneca значительно превышают потенциальные риски ее использования.

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