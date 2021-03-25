В офисе организации Медведчука прошли обыски

Следственные действия в организации Украинский выбор проводят по делу о «референдуме» в Крыму.

В офисе сопредседателя партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука в четверг, 25 марта, прошли обыски. Об этом сообщил представитель политсилы Илья Кива.

По его словам. следственные действия с утра проводят сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора.

В свою очередь нардеп от ОПЗЖ Ренан Кузьмин сообщил, что обыски связаны с обвинениями в госзизмене и их проводили в организации Украинский выбор, котрую связывают с Медвдечуком.

Как сообщили в СБУ, обыски идут в рамках дела о «референдуме» в Крыму в 2014 году.

«Установлено, что участники ОО Всеукраинское общественное движение Украинский выбор во время аннексии полуострова и в дальнейшем активно поддерживали оккупационные органы власти. Они стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма». Участники НЗФ осуществляли незаконное преследование украинских активистов, захват административных зданий органов власти Украины», – говорится в сообщении.

Утверждается, что организаторы ОО имитировали ликвидацию 210 ячеек, которые находились на полуострове. «Однако никаких документов в Минюст Украины не подавалось. Организация продолжала проводить в Крыму деятельность в ущерб государственной безопасности Украины», – заявляют в СБУ.

Отмечается, что лишь в 2017 году прекращение деятельности организаций Украинский выбор в Крыму было оформлено в соответствии с действующим украинским законодательством. По версии следствия, эти факты могут свидетельствовать о создании воображаемой непричастности руководства Украинского выбора к противоправной деятельности ее ячеек на территории Крыма.

В СБУ заявляют, что во время досудебного расследования получили неопровержимые доказательства, что руководство и представители организации участвовали в организации и проведении незаконного референдума и незаконных выборов на временно оккупированной территории Крыма. По предварительной версии следствия, они также причастны к совершению других преступных действий.

Следователи СБУ проводят следственные действия в рамках начатого уголовного производства по статьям служебный подлог (по ст. 366). Решается вопрос о сообщение участникам о подозрениях по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в государственной измене.

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