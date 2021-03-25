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20:15 25 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Рио-де-Жанейро реставрируют статую Христа-Искупителя

Реставрацию достопримечательности приурочили к 90-летию со дня ее открытия, которое отпразднуют в октябре 2021 года.

В бразильском Рио-де-Жанейро реставрируют статую Христа-Искупителя — символ города и один из главных туристических магнитов мира. Реставрацию достопримечательности приурочили к 90-летию со дня ее открытия, которое отпразднуют в октябре 2021 года.

Работы проходят на высоте нескольких десятков метров — вместе с постаментом высота статуи составляет 38 м, а за ее восстановление отвечает архитектор Кристина Вентура.

Из-за того, что статуя Христа-Искупителя возвышается на 709 метров над уровнем моря, в нее часто попадают молнии, которые повреждают конструкцию.

Последняя масштабная реставрация статуи проводилась в 2010 году: тогда камень очистили, частично заменили стеатит, восстановили железобетон, а также нанесли водоотталкивающее покрытие. Работы обошлись в $4 миллиона.

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Тэги: Рио-де-Жанейро, Статуя Христа-Искупителя
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