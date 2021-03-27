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01:29 27 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Конкурсантов из Беларуси не допустили к участию в «Евровидении»

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» отказали Беларуси в участии в конкурсе в этом году.

Первая заявленная композиция, по словам организаторов, нарушала правила конкурса. Вторая, как оказалось – тоже.

«Европейский вещательный союз и Reference Group, управляющий совет «Евровидения», внимательно изучили новую заявку, поданную БТРК (Белтелерадиокомпании), чтобы оценить ее право на участие в конкурсе этого года. Они пришли к выводу, что новая песня также нарушает правила конкурса и может нанести ущерб его репутации», – говорится в заявлении организаторов.

Уточняется, что, «поскольку БТРК не смог подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни «Евровидение» в мае».

В этом году на конкурс «Евровидение» Беларусь собиралась отправить группа «Галаси ЗМеста». Музыканты группы не скрывают своих симпатий к режиму Александра Лукашенко.

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Тэги: Евровидение, Республика Беларусь
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