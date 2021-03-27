Конкурсантов из Беларуси не допустили к участию в «Евровидении»
Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» отказали Беларуси в участии в конкурсе в этом году.
Первая заявленная композиция, по словам организаторов, нарушала правила конкурса. Вторая, как оказалось – тоже.
«Европейский вещательный союз и Reference Group, управляющий совет «Евровидения», внимательно изучили новую заявку, поданную БТРК (Белтелерадиокомпании), чтобы оценить ее право на участие в конкурсе этого года. Они пришли к выводу, что новая песня также нарушает правила конкурса и может нанести ущерб его репутации», – говорится в заявлении организаторов.
Уточняется, что, «поскольку БТРК не смог подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни «Евровидение» в мае».
В этом году на конкурс «Евровидение» Беларусь собиралась отправить группа «Галаси ЗМеста». Музыканты группы не скрывают своих симпатий к режиму Александра Лукашенко.
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