Степанов рассказал о новых контрактах на вакцины

Уже законтрактовано 14 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции. Это препараты CoronaVac, Novavax и AstraZeneca.

Министерство здравоохранения Украины намерено в ближайшее время заключить новые контракты на поставку вакцин от коронавируса. На сегодня законтрактовано уже 14 млн доз COVID-преапарта. Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

«У нас на сегодня законтрактовано уже 14 млн доз вакцины, плюс 8 млн по COVAX – это 22 млн доз. И я думаю, в ближайшие дни мы объявим о заключении соответствующих контрактов. Мы говорим о сроках поставки только в этом году «, – заявил министр.

Он добавил, что по два миллиона доз законтрактовано вакцин CoronaVac и AstraZeneca, а препарата Novavax законтрактовали 10 млн.

До конца года, по словам Степанова, планируется получение дополнительных пяти миллионов доз вакцины Novavax.

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