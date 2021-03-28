Китай ввел ответные санкции против официальных лиц США и Канады
Причиной такого решения называют введение США и Канадой «односторонних санкций в отношении физических и юридических лиц в Синьцзяне».
В список санкций, в частности, попали председатель комиссии США по международной религиозной свободе Гейл Манчин, вице-председатель комиссии Тони Перкинс, депутат канадского парламента от Консервативной партии Майкл Чонг.
Кроме того, под санкции попал подкомитет по международным правам человека Постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию палаты общин Канады.
Физические лица, которые оказались под санкциями, не смогут въехать на территорию Китая, в том числе в Гонконг и Макао. Китайским гражданам и организациям нельзя будет вести коммерческую деятельность с ними, а также иметь какие-либо дела с подсанкционным комитетом.
22 марта Европейский союз, США, Великобритания и Канада ввели санкции против китайских официальных лиц. Причиной они назвали притеснения мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском районе КНР. Санкции предусматривают ограничения на поездки чиновников из черного списка в страны ЕС, США, Великобританию и Канаду.
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