Папа Римский: COVID использует дьявол

Франциск возглавил службу в Вербное воскресенье в почти пустой базилике Святого Петра из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Папа Римский Франциск заявил, что дьявол пользуется пандемией в своих целях, сообщает агентство Reuters.

В докоронавирусные времена в Вербное воскресенье (католическое- ред.), знаменующее начало Страстной недели перед Пасхой, десятки тысяч людей заполняли площадь Святого Петра с оливковыми ветвями и плетеными пальмовыми листьями во время церемонии на открытом воздухе.

Сейчас только около 120 верующих приняли участие в воскресной мессе, присоединившись к папе и около 30 кардиналам в крыле огромной базилики. Почти все, кто принимал участие в мессе, кроме папы и хора, были в масках.

«В прошлом году мы были шокированы. В этом году мы испытываем большее давление, и экономический кризис стал тяжелым», – сказал Франциск в своем традиционном воскресном обращении после мессы.

Италия находится на пике еще одного национального карантина, который должен закончиться после Пасхи. В среду Папа приказал кардиналам и другим священнослужителям снизить заработную плату, чтобы сохранить рабочие места других священников.

«Дьявол пользуется кризисом, чтобы сеять недоверие, отчаяние и разлад», – сказал он, добавив, что пандемия принесла физические, психологические и духовные страдания.

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