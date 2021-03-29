Украина упустила победу в отборочном матче ЧМ-2022

В Европе завершился второй тур отборочного турнира чемпионата мира-2022. В группе D сборная Украины на НСК «Олимпийский» принимала команду Финляндии.

Матч выдался удивительно упорным и завершился ничьей – 1:1.

Все основные события развернулись в итоговой 10-минутке. Сначала Джуниор Мораес, который вышел на замену, прекрасно среагировал на кросс с правого фланга от Александра Караваева и вывел украинцев вперед – 1:0.

Однако на 89-й минуте непонятная ошибка Виталия Миколенко в своей штрафной привела к назначению пенальти и удалению игрока «Динамо».

Теему Пукки реализовал 11-метровый и оставил подопечных Андрея Шевченко без побед в отборочном цикле.

Ранее свой матч второго тура провели соперники украинцев по группе D.

В Казахстане чемпионы мира французы добились комфортной победы (2:0) и с четырьмя очками возглавили группу.

По два очка набрали сборные Финляндии и Украины.

Команда Боснии и Герцеговины после одного матча с одним очком занимает предпоследнее место.

Замыкает квинтет сборная Казахстана.

Уже через два дня, в последний день марта, состоится третий тур. Украина будет принимать Казахстан, а Франция сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной.

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