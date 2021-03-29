Судно, перекрывшее Суэцкий канал, с третьей попытки сняли с мели

Контейнеровоз The Ever Given, заблокировавший движение по Суэцкому каналу 23 марта, в понедельник утром удалось снять с мели.

Две предыдущие попытки, предпринятые в последние сутки и во время высокого прилива, к успеху не привели. В воскресенье к операции подключились дополнительные буксирные катера.

По данным Bloomberg, снять судно с мели удалось после того, как спасательные команды извлекли 27 тысяч кубометров песка и глины из-под носа застрявшего контейнеровоза. Сейчас буксиры пытаются установить судно в положение, которое позволит ему возобновить движение по каналу.

Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью более 220 тысяч тонн перегородил южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури.

В результате затора движение по Суэцкому каналу было прервано, около 300 судов оказались в пробке. Некоторые суда были вынуждены изменить маршрут и двинулись вокруг Африки.

Суэцкий канал – один из самых загруженных участков морских торговых путей. Ежедневный ущерб от инцидента оценивается примерно 9 миллиардов долларов

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