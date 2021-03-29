Вероятное невероятное: ученые ВОЗ выяснили происхождение коронавируса
В докладе организации представлено четыре сценария передачи вируса.
Исследование Всемирной организации здоровья и китайских ученых показало, что коронавирус мог передаться от летучих мышей к человеку через неизвестное промежуточное животное. При этом утечка из лаборатории «крайне маловероятна».
Об этом сообщает Associated Press.
В докладе организации представлены четыре сценария передачи вируса человеку – все они расположены в порядке степени вероятности.
- «Очень вероятно» – передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное. Предполагается, что это могли быть ящеры, кошки или норки.
- «Вероятно» – прямая передача инфекции от летучих мышей к людям.
- «Низкая вероятность» – летучие мыши могли оставить коронавирус на замороженных продуктах.
- «Крайне маловероятна» – утечка инфекции из лаборатории.
Интересно, что команда предложила провести дальнейшие исследования всех гипотез, кроме утечки из лаборатории. Как отмечает AP, публикацию доклада неоднократно откладывали – это вызывает вопросы о том, не пыталась ли китайская сторона исказить результаты исследования.
Как сообщалось ранее, у людей появился неожиданный союзник в борьбе с коронавирусной инфекцией – это обычный вирус гриппа, который может вытеснять COVID-19 из организма-хозяина.
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