В Киеве задержаны подозреваемые в убийстве активиста – прокуратура

Предположительно, речь идет об убийстве ветерана АТО Александра Мандича, которого похитили четыре дня назад и зарезали. Его тело обнаружили накануне.

В Киевской городской прокуратуре сообщили о задержании троих подозреваемых в убийстве активиста, тело которого найдено в заброшенном рву на Киевщине. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в ночь с воскресенья на понедельник, 29 марта.

Предположительно, речь идет о ветеране АТО Александре Мандиче, которого похитили четыре дня назад и зарезали. Его тело обнаружили накануне.

«Согласно материалам следствия, поздно вечером 24 марта 2021 года указанные лица, находясь в квартире 37-летнего пострадавшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела. После этого мужчину в полусознательном состоянии силой посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении», – рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что об исчезновении активиста заявили его близкие. Следователи узнали о конфликте пропавшего с неизвестными лицами, которых вскоре удалось установить и задержать.

«В ходе следственных действий выяснилось, что злоумышленники причинили смерть похищенному мужчине и спрятали его тело в заброшенном рву на Киевщине. <…> Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм», – информировала пресс-служба.

Троим задержанным злоумышленникам, причастным к похищению и убийству общественного активиста и добровольца, сообщено о подозрении по п.12 ч.2 ст.115, ч.3 ст.146 УК. Решается вопрос об избрании им безальтернативных мер пресечения в виде содержания под стражей.

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