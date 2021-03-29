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Главная » Мир » Политика
12:09 29 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Венесуэла предложила платить нефтью за COVID-вакцины

Власти страны заявили о готовности поставлять нефть в обмен на вакцины, «но просить никого не будут».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил платить нефтью за COVID-вакцины. Об этом он заявил во время выступления на государственном телевидении в понедельник, 29 марта.

«У Венесуэлы есть нефтяные суда, и есть клиенты, которые будут покупать нашу нефть. Мы готовы поставлять нефть в обмен на вакцины, но просить никого не будем», – сказал Мадуро.

На данный момент Венесуэла получает вакцины от России и Китая. Правительство и оппозиция также вели переговоры с Панамериканской организацией здравоохранения (ПАОЗ) о получении вакцин через механизм COVAX. Тем не менее на прошлой неделе власти Венесуэлы заявили, что не будут использовать вакцину AstraZeneca.

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Тэги: Наливайченко, Венесуэла, нефть, Назван победитель на довыборах в Раду на Донбассе
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