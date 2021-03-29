Аннулированы 19 разрешений на недропользование

Госгеонедра Украины, в соответствии с решением СНБО, отменили разрешенния на использование недр 19 компаниям.

Государственная служба геологии и недр Украины аннулировала специальные разрешения на недропользование (все – нефтегазовые площади) 19 компаниям. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что соответствуюшее решение было принято в соответствии с введенным президентом страны решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

В частности, приказ распространяется на Ново-Диканьскую (ООО Гео Коннект), Попаснянско-Самарскую (ООО Эджейн Макро), Северно-Перещепинскую (ООО Глобал Гео Инвест), Ольшанскую (ООО Транс Сет Гео), Южно-Свистунковскую (ООО Эко Газ Альянс), Южно-Зиньковскую (ООО Эпивал Энерджи), Бирковско-Юхновскую (ООО Гео Пост), Флеровско-Юбилейную (ООО Юнолит Ойл), Руновщинскую (ООО Профи Нафт), Боярско-Чапаевскую (ООО Гео Таргент), Дружининскую (ООО Надра Прайд), Гулаковскую (ООО Бест Гео Тех), Зуевскую (ООО Гео Стенс), Бутовско-Миргородскую (ООО Надра Вест Груп), Лютенско-Будищанскую (ООО Гео Форс Ойл), Северно-Федоровскую (ООО Бест Оил Компани), Майоровскую (ООО Надрапростир), Давидовско-Лелюховскую (ООО Гео Вертикаль) и Клюшниковскую площади (ООО Инфо Гео Тренд).

«Внимание СНБО к сфере недропользования не случайно, ведь эта отрасль является одной из ключевых в национальной экономике и ведущей в наполнении государственного бюджета», – отметил глава Госгеонедр Роман Опимах.

Напомним, секретарь в СНБО сообщили о введении санкций в отношении 19 компаний, которые проходят по делу связываемой с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким компании Голден Деррик (позже переименована в ИСТ Юроуп Петролеум) и ареста разрешений которых на недропользование с прошлого года безрезультатно добивается в судах Офис генпрокурора.

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