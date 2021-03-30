Суд в Севастополе отправил свидетеля Иеговы в колонию

Виктора Сташевского приговорили к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Сташевский был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Перед этим Сташевский выступил с последним словом. При этом, как рассказал сам Сташевский, судья постоянно перебивал его и не давал говорить то, что он считал нужным сказать в своем последнем слове.

На оглашение приговора пустили ограниченное количество слушателей. При этом на входе в здание суда пристав запретил проносить в суд мобильные телефоны.

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