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Главная » Мир » Религия
01:48 30 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Суд в Севастополе отправил свидетеля Иеговы в колонию

Виктора Сташевского приговорили к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Сташевский был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Перед этим Сташевский выступил с последним словом. При этом, как рассказал сам Сташевский, судья постоянно перебивал его и не давал говорить то, что он считал нужным сказать в своем последнем слове.

На оглашение приговора пустили ограниченное количество слушателей. При этом на входе в здание суда пристав запретил проносить в суд мобильные телефоны.

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Тэги: свидетели Иеговы
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