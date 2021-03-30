У Украины вырос государственный долг

В Украине с начала марта 2020 года по конец февраля 2021 года вырос государственный и гарантированный государством долг.

Он вырос на 25%, или на 505 млрд гривен до 2 552,9 млрд гривен, сообщает Министерство финансов.

В эквиваленте в иностранной валюте госдолг вырос до 91,4 млрд долларов (с 83,4 млрд долларов).

Наибольшую долю в структуре государственного долга Украины по состоянию на 28 февраля занимают внешние обязательства – 1 237 млрд гривен.

Внутренний долг – 1 023 млрд гривен – почти полностью сформирован из государственных облигаций.

Также 289,2 млрд гривен – это гарантированный правительством долг. То есть, государство должно вернуть данную сумму, если не сможет выплатить по долгам структурам, которые получали кредиты под гарантии украинского правительства.

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