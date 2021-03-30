У Украины вырос государственный долг
В Украине с начала марта 2020 года по конец февраля 2021 года вырос государственный и гарантированный государством долг.
Он вырос на 25%, или на 505 млрд гривен до 2 552,9 млрд гривен, сообщает Министерство финансов.
В эквиваленте в иностранной валюте госдолг вырос до 91,4 млрд долларов (с 83,4 млрд долларов).
Наибольшую долю в структуре государственного долга Украины по состоянию на 28 февраля занимают внешние обязательства – 1 237 млрд гривен.
Внутренний долг – 1 023 млрд гривен – почти полностью сформирован из государственных облигаций.
Также 289,2 млрд гривен – это гарантированный правительством долг. То есть, государство должно вернуть данную сумму, если не сможет выплатить по долгам структурам, которые получали кредиты под гарантии украинского правительства.
Новости по теме
Накануне сборная Украины в Киеве упустила победу в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу в матче против сборной Финляндии (1:1).
Виктора Сташевского приговорили к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Юлию Осьмак из-за подозрений в мошенничестве лишили победы на студенческом онлайновом чемпионате мира.