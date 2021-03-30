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08:22 30 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Президент Пакистана заболел коронавирусом после прививки

Ариф Алви ожидал получения второй дозы вакцины на следующей неделе – только после нее начинают вырабатываться антитела.

«Получил положительный результат теста на COVID-19… Получил первую дозу вакцины, но антитела начинают вырабатываться после второй дозы, которую я ожидал следующей неделе», – написал Алви в Twitter во вторник, 30 марта.

На данный момент в Пакистане фиксируют третью волну пандемии COVID-19.

Накануне в столице страны выявили более 700 новых случаев коронавируса – всего в третий раз с начала пандемии.

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Тэги: Пакистан, коронавирус
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