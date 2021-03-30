В Мьянме протестующие объявили «мусорный бунт»

Ночью протестующие при свечах почтили погибших и начали новую кампанию гражданского неповиновения, призвав жителей выбрасывать мусор на улице.

Ассоциация помощи политическим заключенным сообщила о 14 мирных жителей, убитых накануне. Еще восемь человек находятся в районе Южного Дагона в Янгоне. Свидетели говорят, что силовики в этом районе применили более мощное, чем раньше, оружие, чтобы очистить баррикады от мешков с песком.

В свою очередь государственное телевидение заявило, что силовики использовали «тяжелое оружие», чтобы разогнать толпу «террористов», якобы разрушавших тротуар.

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