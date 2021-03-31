Миланский «Интер» сменил эмблему

Единственная команда в Италии, которая со дня своего создания не покидала высший дивизион чемпионата Италии, миланский «Интер» представил новую эмблему.

В рамках ребрендинга клуба сокращено официальное название: вместо «Football Club Internazionale Milano» – «Inter Milano».

Упрощена также и эмблема. Теперь название построено вокруг букв «I» и «M».

Сейчас две китайские компании Suning Group и Lion Rock Capital владеют 99,6% акций клуба.

«Интер» в этом сезоне в Серии А имеет все шансы через 11 лет в девятнадцатый раз выиграть «скудетто». За 11 туров до финиша подопечные Антонио Конте на 6 очков оторвались от ближайшего соперника, которым является «Милан», при этом имеют игру в запасе.

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