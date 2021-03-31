Авиация НАТО 10 раз поднималась в воздух на перехват российских самолетов

Истребители НАТО 10 раз поднимались в воздух 29 марта для перехвата российских бомбардировщиков и истребителей над Северной Атлантикой, Северным морем, Черным морем и Балтийским морем.

В общей сложности авиация НАТО перехватила шесть различных групп российских военных самолетов вблизи воздушного пространства стран альянса менее чем за 6 часов.

«Перехват нескольких групп российской авиации демонстрирует готовность и способность сил НАТО охранять небо союзников круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в году», – заявил бригадный генерал Эндрю Хансен, заместитель начальника штабного управления Воздушного командования Объединенных сил, базирующегося в городе Рамштайн, Германия.

В частности, норвежские F-16 вылетели на перехват после того, как радары заметили две группы российских военных самолетов, которые пролетали у побережья Норвегии. Норвежские реактивные самолеты перехватили два бомбардировщика Ту-95 «Медведь», которые продолжили полет на юг над Северным морем, что заставило Великобританию и Бельгию поднять в небо самолеты «Тайфун» и F-16 соответственно. Впоследствии в тот же день норвежские F-16 перехватили два бомбардировщика Ту-160.

Радиолокационные системы НАТО также обнаружили три российских военных самолета вблизи воздушного пространства союзников над Черным морем. Турецкие, румынские и болгарские истребители поднялись в небо, чтобы отслеживать российские самолеты, пока они не покинули район.