В Одессе раскрыли миллионную мошенническую схему по завладению квартирами

Для поиска потенциальных жертв злоумышленники использовали доступ к государственным электронным реестрам и информацию от участников рынка недвижимости.

Правоохранители раскрыли мошенническую схему по завладению недвижимостью в Одессе. В преступную группу входили трое одесситов, включая действующего адвоката и бывшего правоохранителя. Также помогали регистратор и два человека с уголовным связями. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что для поиска потенциальных жертв злоумышленники использовали доступ к государственным электронным реестрам и информацию от участников рынка недвижимости. В частности, их интересовали покупатели, которые рассчитались за приобретенную квартиру, но еще не зарегистрировали на нее право собственности. Внимание члены преступной группировки обращали только на тех лиц, которые приобрели недвижимость, строительство которой было приостановлено, а ее сдача в эксплуатацию происходила со значительной задержкой.

«Найдя нужный объект, преступники подделывали и изготавливали необходимый пакет документов для получения недвижимости в собственность и, используя подставных лиц, оформляли на них квартиры. В дальнейшем имущество продавали на вторичном рынке. Полученные от продажи деньги распределялись между всеми участниками группы. В общей сложности злоумышленникам удалось завладеть в Одессе 19 квартирами на общую сумму более 27 миллионов гривен», – говорится в сообщении полиции.

Осенью 2020 года правоохранители задержали двух представителей группировки. Во время обыска у них были изъяли поддельные паспорта на имя граждан Украины и иностранцев, печати нотариуса Российской Федерации, а также документация, подтверждающая их преступную деятельность.

В марте 2021-го досудебное расследование в отношении подозреваемых завершено. В суд направлены уголовные производства с обвинительными актами. За содеянное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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