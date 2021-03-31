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Главная » Украина » Политика
14:30 31 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Украины

Банк лучше оценивает перспективы экономического роста Украины в 2021 году, но указывает на неопределенность из-за медленной вакцинации.

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3,8%, хотя в начале января перспективы восстановления оценивали в 3%. Об этом сказано в мартовском экономическом обзоре ВБ, опубликованном в среду, 31 марта.

В то же время прогноз роста ВВП в 2022 году ухудшен до 3% против 3,1% в январском прогнозе.

В банке объясняют умеренное восстановление экономики Украины в 2021 году высокой неопределенностью, связанной с темпами COVID-вакцинации и экономической политикой по улучшению инвестиций и обеспечения макроэкономической стабильности.

При этом сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность показывают положительные тренды, добавили в ВБ.

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Тэги: Украина, Экономика, прогноз
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