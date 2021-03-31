Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Украины
Банк лучше оценивает перспективы экономического роста Украины в 2021 году, но указывает на неопределенность из-за медленной вакцинации.
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3,8%, хотя в начале января перспективы восстановления оценивали в 3%. Об этом сказано в мартовском экономическом обзоре ВБ, опубликованном в среду, 31 марта.
В то же время прогноз роста ВВП в 2022 году ухудшен до 3% против 3,1% в январском прогнозе.
В банке объясняют умеренное восстановление экономики Украины в 2021 году высокой неопределенностью, связанной с темпами COVID-вакцинации и экономической политикой по улучшению инвестиций и обеспечения макроэкономической стабильности.
При этом сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность показывают положительные тренды, добавили в ВБ.
Новости по теме
Как заявил специальный представитель Государственного департамента США, экономика Украины не переживет реализации проекта «Северный поток».
Госдепартамент США уверен, что вскоре в украинской политике наступят сложные времена.
События на Майдане — это лишь начало той многоэтапной революции, которая завершится новым политическим землетрясением где-то в году 2012—2015 и может скорее напоминать жестокие крестьянские восстания против богачей в 1905 г., чем мирную…