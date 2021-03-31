Шпионский скандал: Италия высылает двух сотрудников посольства РФ

Итальянский военнослужащий, арестованный по подозрению в шпионаже в пользу России, продавал информацию не только об Италии, но и о НАТО.

Из Италии высылают двух сотрудников российского посольства из-за скандала со шпионажем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД республики Луиджи Ди Майо.

«Вызванному в МИД послу РФ в Италии был выражен протест итальянского правительства. Он также был проинформирован о немедленной высылке двух сотрудников, замешанных в серьезном деле. Благодарю наши спецслужбы и все государственные органы, работающие на благо безопасности нашей страны», – говорится в заявлении министра.

В МИД России прокомментировали высылку своих дипломатов из Италии, – сообщает РИА Новости.

«Выражаем сожаление в связи с высылкой из Италии двух российских дипломатов. Выясняем обстоятельства принятого решения», – говорится в сообщении.

Как пишет CorrieredellaSera, итальянский военнослужащий, арестованный по подозрению в шпионаже в пользу России, продавал информацию не только об Италии, но и о НАТО.

За передачу документов российском военнослужащему он должен был получить 5000 евро. По данным издания, итальянский офицер передавал сведения за вознаграждение предположительно из-за «тяжелых семейных обстоятельств». Сейчас капитан фрегата ВМФ, обвиненный в продаже конфиденциальных документов, находится под стражей.

Задержание произошло вчера вечером, 30 марта. Имена подозреваемых не называются.

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