Шпионский скандал: Италия высылает двух сотрудников посольства РФ
Итальянский военнослужащий, арестованный по подозрению в шпионаже в пользу России, продавал информацию не только об Италии, но и о НАТО.
Из Италии высылают двух сотрудников российского посольства из-за скандала со шпионажем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД республики Луиджи Ди Майо.
«Вызванному в МИД послу РФ в Италии был выражен протест итальянского правительства. Он также был проинформирован о немедленной высылке двух сотрудников, замешанных в серьезном деле. Благодарю наши спецслужбы и все государственные органы, работающие на благо безопасности нашей страны», – говорится в заявлении министра.
В МИД России прокомментировали высылку своих дипломатов из Италии, – сообщает РИА Новости.
«Выражаем сожаление в связи с высылкой из Италии двух российских дипломатов. Выясняем обстоятельства принятого решения», – говорится в сообщении.
Как пишет CorrieredellaSera, итальянский военнослужащий, арестованный по подозрению в шпионаже в пользу России, продавал информацию не только об Италии, но и о НАТО.
За передачу документов российском военнослужащему он должен был получить 5000 евро. По данным издания, итальянский офицер передавал сведения за вознаграждение предположительно из-за «тяжелых семейных обстоятельств». Сейчас капитан фрегата ВМФ, обвиненный в продаже конфиденциальных документов, находится под стражей.
Задержание произошло вчера вечером, 30 марта. Имена подозреваемых не называются.
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