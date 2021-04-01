Киев заявил об уничтожении в Крыму памятников всемирного культурного наследия

Эмине Джапарова на встрече с представителями ЮНЕСКО рассказала об уничтожении в Крыму памятников всемирного культурного наследия.

«Первый заместитель министра иностранных дел Украины, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО рассказала о фактах уничтожения памятников всемирного культурного наследия, нарушения прав человека и притеснения национальных меньшинств, ограничения свободы вероисповедания, подавление независимых СМИ в Крыму со стороны российской оккупационной администрации», – сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Первый заместитель министра отдельно подчеркнула демографические изменения, которые проводит оккупационная администрация РФ путем переселения российских граждан на Крымский полуостров, дискриминацию украинского и крымскотатарского сообществ, а также систематическое нарушение их языковых и культурных прав.

Во встрече также приняли участие заместитель Генерального директора ЮНЕСКО Фирмина Эдуарда Матоко, представители Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Международного совета по охране памятников и исторических мест (ИКОМОС), Amnesty International и государств-членов ЮНЕСКО.

Во время мероприятия постоянная представительница Польши при ЮНЕСКО Магдалена Марцинковская произнесла совместное заявление от имени 30 стран-членов ЮНЕСКО. Заявление осуждает системную репрессивную политику РФ против свободы СМИ, преследование журналистов, ограничение доступа к религиозным учреждениям и милитаризацию образовательных, научных и культурных учреждений. Делегации выражают обеспокоенность сообщениями о незаконных археологических раскопках, вредных консервационных работах и незаконной передаче культурных ценностей.

Государства-члены ЮНЕСКО также призвали РФ обеспечить беспрепятственный доступ международных механизмов в сфере защиты прав человека на территорию Крыма.

Также, Джапарова выразила благодарность странам, которые поддержали в январе этого года решение 210-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО о продлении со стороны ЮНЕСКО мониторинга ситуации в Автономной Республике Крым.

Первый заместитель министра пригласила государства-члены ЮНЕСКО к участию в саммите Крымской платформы и призвала организацию осуществить практический вклад в реализацию целей этого международного координационного механизма.

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