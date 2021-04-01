В матче между африканскими сборными арбитр потерял сознание
Арбитр Чарльз Булу из Ганы не смог доработать в матче квалификации Кубка африканских наций между Кот-д’Ивуаром и Эфиопией.
Матч состоялся в ивуарийском городе Абиджане.
За 10 минут до окончания второго тайма Булу почувствовал себя плохо, рефери потерял сознание и его забрали с поля на носилках.
Поскольку четвертый арбитр был из Кот-д’Ивуара и не мог судить встречу в поле, игра была завершена досрочно при счете 3:1 в пользу хозяев.
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